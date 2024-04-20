В МВД рассказали, сколько украинцы подали заявлений на владение оружием

Оружие в Украине

В марте 2024 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий украинцам задекларировать оружие, полученное во время войны.

Также в Верховной Раде хотят отменить уголовную ответственность за изготовление и владение оружием.

Украинцы могут иметь на руках от 1 до 5 млн единиц оружия. Кроме того, граждане имеют определенное количество неофициального трофейного оружия.

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