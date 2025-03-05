У МВС розповіли подробиці ідентифікації тіл загиблих, які начебто були в літаку Іл-76
Процес ідентифікації решток тіл загиблих, які начебто були в літаку Іл-76, триває. Здійснюються порівняльні експертизи для встановлення особистості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника директора ДНДЕКЦ МВС України Руслана Аббасова під час презентації документального фільму "Репатріація. Герої на щиті".
"Провадження ще проводиться, його здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України, тому коментар буде обмежений тою інформацією, яка не нашкодить", - пояснив Аббасов.
Він розповів, що в кінці листопада до України надійшли рештки тіл загиблих, які, начебто були в літаку Іл-76, в рамках проведених репатріаційних заходів. 29 числа того ж місяця ці рештки були доставлені до однієї з експертних установ МВС.
"В місячний термін такі дослідження були проведені дослідження усіх решток. Останки надійшли близько 62 пакувань, в цих пакуваннях було 527 фрагментів, по всіх цих фрагментах були встановлені ДНК-профілі. Вони були поміщені до Реєстра, опрацьовано, написані усі відповідні листи про збіги", - додав він.
Аббасов зауважив, що вже почали призначати порівняльні експертизи для виявлених збігів. Процес наразі триває, і, за його словами, найближчі кілька тижнів або місяць "залежатимуть від колег зі Служби безпеки України", які повинні завершити свою роботу, допризначити необхідні постанови та провести відповідні експертизи в найкоротший термін.
Падіння російського літака Іл-76
Нагадаємо, що 24 січня минулого року російський літак Іл-76 впав у Бєлгородській області РФ. Після цього росіяни почали заявляти, що нібито Україна збила літак. Водночас Москва почала ширити інформацію про те, на літаку були 65 полонених українських військових, яких нібито повинні були відправити на обмін.
Пізніше у ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін. Однак інформацію про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.
Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Москва готова передати тіла українських полонених, які нібито загинули під падіння літака Іл-76.
В грудні минулого року Україна підтвердила, що дійсно отримала від Росії останки загиблих. Однак зауважила, що вони потребують додаткової ідентифікації.
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