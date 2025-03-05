В МВД рассказали подробности идентификации тел погибших, которые якобы были в самолете Ил-76

Процесс идентификации останков тел погибших, которые якобы были в самолете Ил-76, продолжается. Осуществляются сравнительные экспертизы для установления личности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора ГНИЭКЦ МВД Украины Руслана Аббасова во время презентации документального фильма "Репатриация. Герои на щите".

"Производство еще проводится, его осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины, поэтому комментарий будет ограничен той информацией, которая не навредит", - пояснил Аббасов.

Он рассказал, что в конце ноября в Украину поступили останки тел погибших, которые, якобы были в самолете Ил-76, в рамках проведенных репатриационных мероприятий. 29 числа того же месяца эти останки были доставлены в одно из экспертных учреждений МВД.

"В месячный срок были проведены исследования всех останков. Останки поступили около 62 упаковок, в этих упаковках было 527 фрагментов, по всем этим фрагментам были установлены ДНК-профили. Они были помещены в Реестр, обработаны, написаны все соответствующие письма о совпадениях", - добавил он.

Аббасов отметил, что уже начали назначать сравнительные экспертизы для выявленных совпадений. Процесс пока продолжается, и, по его словам, ближайшие несколько недель или месяц "будут зависеть от коллег из Службы безопасности Украины", которые должны завершить свою работу, доназначить необходимые постановления и провести соответствующие экспертизы в кратчайшие сроки.