МВС РФ відчуває гостру нестачу кадрів на тлі вторгнення в Україну, - ISW

Так, 31 серпня до РФ вступив указ, який фактично скасовує вікові обмеження надходження на службу до МВС, щоб знизити дефіцит кадрів. Документом збільшується граничний вік охочих вступити працювати у МВС РФ з 35-40 до 50-55 років залежно з посади.

Також новий документ скасовує вимогу отримання особистої поруки при вступі на службу, скасовує випробувальні терміни для нових співробітників із військовим стажем, а також дозволяє особам, визнаним непридатними до служби за станом здоров'я, продовжувати службу у зміненій якості.

Джерела повідомляють, що співробітники МВС масово звільняються з роботи через корупцію, погану оплату та примусову роботу як каральні органи на окупованій Україні.

Ключові висновки ISW:

ЗСУ 31 серпня продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом у Донецькій області та на півдні Запорізької області та, як повідомляється, просунулися на обох ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня наголосив, що Україна виробляє вітчизняні ракети великої дальності.

Російські війська 31 серпня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк, а також безуспішно контратакували позиції ЗСУ Запорізької області.

Російська окупаційна влада продовжує насильно депортувати українських дітей до Росії та русифікувати українську молодь.

Росія відчуває брак кадрів та техніки

Через повномасштабне вторгнення в Україну, до якого РФ була не готова, країна відчуває дефіцит кадрів і техніки в різних галузях.

Так, Росія через брак кадрів у серпні почала перевозити на окуповані території лікарів із Сирії. Відомо, що до Каховки Херсонської області до Каховки прибули російські лікарі з однієї із лікарень Санкт-Петербурга.

Також повідомлялося, що російським військам, особливо 2-й та 20-й загальновійськовим арміям, які діють на сході України, не вистачає техніки, що сковує їхні дії та знижує їхній бойовий дух.