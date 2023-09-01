МВД РФ испытывает острую нехватку кадров на фоне вторжения в Украину, - ISW

Так, 31 августа в РФ вступил указ, который фактически отменяет возрастные ограничения поступления на службу в МВД, чтобы снизить дефицит кадров. Документом увеличивается предельный возраст желающих поступить на работу в МВД РФ с 35-40 до 50-55 лет в зависимости от должности.

Также новый документ отменяет требование получения личного поручительства при поступлении на службу, отменяет испытательные сроки для новых сотрудников с военным стажем, а также позволяет лицам, признанным непригодными к службе по состоянию здоровья, продолжать службу в измененном качестве.

Источники сообщают, что сотрудники МВД массово увольняются с работы из-за коррупции, плохой оплаты и принудительной работы в качестве карательных органов на оккупированной Украине.

Ключевые выводы ISW:

ВСУ 31 августа продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом в Донецкой области и на юге Запорожской области и, как сообщается, продвинулись на обоих участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа подчеркнул, что Украина производит отечественные ракеты большой дальности.

Российские войска 31 августа продолжили наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, а также безуспешно контратаковали позиции ВСУ Запорожской области.

Российские оккупационные власти продолжают насильно депортировать украинских детей в Россию и русифицировать украинскую молодежь.

Россия испытывает нехватку кадров и техники

Из-за затянувшегося полномасштабного вторжения в Украину, к которому РФ была не готова, страна испытывает дефицит кадров и техники в различных отраслях.

Так, Россия из-за нехватки кадров в августе начала перевозить на оккупированные территории врачей из Сирии. Известно, что в Каховку Херсонской области в Каховку прибыли российские врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга.

Также сообщалось, что российским войскам, особенно 2-й и 20-й общевойсковым армиям, которые действуют на востоке Украины, не хватает техники, что сковывает их действия и снижает их боевой дух.