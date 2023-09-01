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МВД РФ испытывает острую нехватку кадров на фоне вторжения в Украину, - ISW

Фото: МВД РФ испытывает острую нехватку кадров на фоне вторжения в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство внутренних дел России испытывает острую нехватку кадров после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Так, 31 августа в РФ вступил указ, который фактически отменяет возрастные ограничения поступления на службу в МВД, чтобы снизить дефицит кадров. Документом увеличивается предельный возраст желающих поступить на работу в МВД РФ с 35-40 до 50-55 лет в зависимости от должности.

Также новый документ отменяет требование получения личного поручительства при поступлении на службу, отменяет испытательные сроки для новых сотрудников с военным стажем, а также позволяет лицам, признанным непригодными к службе по состоянию здоровья, продолжать службу в измененном качестве.

Источники сообщают, что сотрудники МВД массово увольняются с работы из-за коррупции, плохой оплаты и принудительной работы в качестве карательных органов на оккупированной Украине.

Ключевые выводы ISW:

  • ВСУ 31 августа продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом в Донецкой области и на юге Запорожской области и, как сообщается, продвинулись на обоих участках фронта.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа подчеркнул, что Украина производит отечественные ракеты большой дальности.
  • Российские войска 31 августа продолжили наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, а также безуспешно контратаковали позиции ВСУ Запорожской области.
  • Российские оккупационные власти продолжают насильно депортировать украинских детей в Россию и русифицировать украинскую молодежь.

Россия испытывает нехватку кадров и техники

Из-за затянувшегося полномасштабного вторжения в Украину, к которому РФ была не готова, страна испытывает дефицит кадров и техники в различных отраслях.

Так, Россия из-за нехватки кадров в августе начала перевозить на оккупированные территории врачей из Сирии. Известно, что в Каховку Херсонской области в Каховку прибыли российские врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга.

Также сообщалось, что российским войскам, особенно 2-й и 20-й общевойсковым армиям, которые действуют на востоке Украины, не хватает техники, что сковывает их действия и снижает их боевой дух.

 

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