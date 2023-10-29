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В МВС пояснили, як особі з інвалідністю отримати посвідчення водія

Фото: як особі з інвалідністю отримати посвідчення водія (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Послуга з отримання посвідчення водія має попит серед громадян України. Серед охочих кермувати автівкою є і люди з інвалідністю. Саме тому в Україні було створено "Автошколи для людей з інвалідністю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Наразі в Україні створено низку "Автошкіл для людей з інвалідністю". Загальна тривалість навчання в них - 11 тижнів. З них 64 години - теоретичний курс, та 40 годин - практичний курс.

Орієнтовна вартість навчання: 6000 гривень.

Як долучитись до навчання

Аби долучитись до навчання, необхідно пройти 6 етапів:

  • Отримати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. 
  • Обрати автошколу для теоретичної підготовки та подати документи. 
  • Пройти теоретичний курс навчання в автошколі. Прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки за встановленою формою.
  • Скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. 
  • Пройти практичне навчання в автошколі, що здійснює підготовку людей з інвалідністю.
  • Скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.

Іспит складається в сервісному центрі МВС, на транспортному засобі з ручним керуванням. Водійське посвідчення отримується в тому ж сервісному центрі МВС, де складається теоретичний іспит.

Нагадаємо, що з початку липня в Україні запрацювали перші п'ять автошкіл для людей з інвалідністю.

Зокрема вони функціонують у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

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