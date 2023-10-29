В МВД объяснили, как человеку с инвалидностью получить водительское удостоверение

Услуга по получению водительского удостоверения пользуется спросом среди граждан Украины. Среди желающих управлять автомобилем есть и люди с инвалидностью. Именно поэтому в Украине были созданы автошколы для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
В настоящее время в Украине создан ряд "Автошкол для людей с инвалидностью". Общая продолжительность обучения у них - 11 недель. Из них 64 часа - теоретический курс, и 40 часов - практический курс.
Примерная стоимость обучения: 6000 гривен.
Чтобы принять участие в учебе, необходимо пройти 6 этапов:
Экзамен сдается в сервисном центре МВД, на транспортном средстве с ручным управлением. Водительское удостоверение получается в том же сервисном центре МВД, где сдается теоретический экзамен.
Напомним, что с начала июля в Украине заработали первые пять автошкол для людей с инвалидностью.
В частности, они функционируют в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре.
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