МВС потребує важкої техніки для розмінування територій, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ України звернулося до своїх міжнародних партнерів з проханням надати важку техніку для розмінування та військового забезпечення своїх підрозділів.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За словами міністра, для здійснення розмінування потрібна важка техніка, оскільки це дозволить провести процедуру швидко та безпечно. Легку техніку МВС вже отримала від іноземних партнерів у достатній кількості.

Також Клименко повідомив, що, можливо, до України прибудуть оператори гуманітарного розмінування, які спільно з українськими піротехніками проведуть очищення території від мін.

Крім того, він зазначив, що міністерство постійно потребує військового забезпечення для своїх підрозділів, оскільки війна в країні продовжується, а запаси снарядів обмежені. З цією метою МВС звертається до своїх партнерів з проханням надати необхідну зброю та снаряди.