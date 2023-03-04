Україна потребує "Рамштайну" для розмінування території, - Мінекономіки

Під час зустрічі з членом парламенту Канади Хізер Макферсон сторони обговорили питання страхування воєнних ризиків для іноземних компаній, які готові взяти участь у швидкому відновленні України, зокрема, для канадського бізнесу. Свириденко зазначила, що цей напрямок Україна вже опрацьовує з США та Євросоюзом, а також наголосила на важливості запровадження механізмів страхування інвестицій в контексті необхідності відновлення та пожвавлення національної економіки, яка за минулий рік впала на 30,4%.

Важливою темою для обговорення стало розмінування території України. Свириденко звернула увагу, що, зважаючи на масштаби забруднення, за наявних нині у України ресурсів розмінування триватиме 70 років. Тож для вирішення цієї проблеми в найкоротші терміни потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів - фінансова, технологічна, організаційна. На її думку, для синхронізації та координації зусиль з розмінування територій необхідно створити аналог оборонного "Рамштайну".

Також під час зустрічі обговорювались питання повернення українців, що змушені були виїхати за кордон через війну, та підтримку, яку готовий надати їм український уряд, програми для відбудови зруйнованого під час війни житла та інфраструктури, продовольчої безпеки та ролі України, як одного з ключових постачальників продовольства на світовий ринок.