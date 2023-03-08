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МВД нуждается в тяжелой технике для разминирования территорий, - Клименко

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Среда 08 марта 2023 06:19
МВД нуждается в тяжелой технике для разминирования территорий, - Клименко Фото: МВД нуждается в тяжелой технике для разминирования (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство внутренних дел обратилось к своим международным партнерам с просьбой предоставить тяжелую технику для разминирования и военного обеспечения своих подразделений.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам министра, для разминирования нужна тяжелая техника, поскольку это позволит провести процедуру быстро и безопасно. Легкую технику МВД уже получило от иностранных партнеров в достаточном количестве.

Также Клименко сообщил, что возможно в Украину прибудут операторы гуманитарного разминирования, которые совместно с украинскими пиротехниками проведут очистку территории от мин.

Кроме того, он отметил, что министерство постоянно нуждается в военном обеспечении для своих подразделений, поскольку война в стране продолжается, а запасы снарядов ограничены. С этой целью МВД обращается к своим партнерам с просьбой предоставить необходимое оружие и снаряды.

Напомним, что Украине нужен аналог "Рамштайна" для осуществления разминирования территории ввиду масштабов загрязнения.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит дополнительные 25 млн евро на разминирование территорий Украины.

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Министерство внутренних дел Украины
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