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У МВС Польщі очікують спробу Лукашенка втрутитися у вибори

Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може спробувати втрутитися у польські вибори.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі Polskie Radio заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік.

"Ми усвідомлюємо, що Олександр Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, дестабілізуючи ситуацію та роблячи різні провокації", - наголосив чиновник.

Він також додав, що Польща постійно чекає на провокації на кордоні з Білоруссю і ситуація там відстежується.

Варто зауважити, що 15 жовтня цього року у Польщі відбудуться парламентські вибори, за підсумками яких визначать склад Сейму (нижня палата парламенту) та Сенату (верхня палата парламенту).

Провокації Білорусі на кордоні

Нагадаємо, кілька тижнів тому бойові вертольоти Білорусі Мі-8 та Мі-24 порушили кордон з Польщею. Вони пролетіли над одним з польських сіл.

Після цього Міноборони Польщі доручило посилити охорону кордону з Білоруссю та перекинути туди додаткових солдатів.

Також країна розглядає закриття кордону з РБ у разі, якщо "вагнерівці" влаштовуватимуть там провокації.

 

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