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В МВД Польши ожидают попытку Лукашенко вмешаться в выборы

Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может попытаться вмешаться в польские выборы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире Polskie Radio заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик.

"Мы осознаем, что Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и делая различные провокации", - подчеркнул чиновник. 

Он также добавил, что Польша постоянно ожидает провокаций на границе с Беларусью и ситуация там отслеживается.

Стоит заметить, что 15 октября этого года в Польше пройдут парламентские выборы, по итогам которых определят состав Сейма (нижняя палата парламента) и Сената (верхняя палата парламента). 

Провокации Беларуси на границе

Напомним, несколько недель назад боевые вертолеты Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили границу с Польшей. Они пролетели над одним из польских сел. 

После этого Минобороны Польши поручило усилить охрану границы с Беларусью и перебросить туда дополнительных солдат. 

Также страна рассматривает закрытие границы с РБ в случае, если "вагнеровцы" будут устраивать там провокации. 

 

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