В МВД Польши ожидают попытку Лукашенко вмешаться в выборы

"Мы осознаем, что Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и делая различные провокации", - подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что Польша постоянно ожидает провокаций на границе с Беларусью и ситуация там отслеживается.

Стоит заметить, что 15 октября этого года в Польше пройдут парламентские выборы, по итогам которых определят состав Сейма (нижняя палата парламента) и Сената (верхняя палата парламента).

Провокации Беларуси на границе

Напомним, несколько недель назад боевые вертолеты Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили границу с Польшей. Они пролетели над одним из польских сел.

После этого Минобороны Польши поручило усилить охрану границы с Беларусью и перебросить туда дополнительных солдат.

Также страна рассматривает закрытие границы с РБ в случае, если "вагнеровцы" будут устраивать там провокации.