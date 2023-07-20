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В МВС показали, як гвардійці пророблюють проходи в мінних полях перед штурмом

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Четвер 20 липня 2023 12:14
В МВС показали, як гвардійці пророблюють проходи в мінних полях перед штурмом Фото: в МВС показали, як гвардійці пророблюють проходи в мінних полях перед штурмом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Попри те, що ситуацію на фронті ускладнюється щільним мінуванням місцевості, наші гвардійці продовжують пророблювати проходи й знищувати ворога.

Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Клименко, бригада Нацгвардії "Кара-Даг" на південному напрямку спільно з іншими підрозділами сил оборони продовжують знищувати ворога.

"Ситуацію ускладнює щільне мінування місцевості ворогом. Проте гвардійці вміють справлятися навіть з такою задачею. На відео можна побачити один із моментів пророблення проходів у мінних полях перед штурмом", - пише міністр.

За словами Клименка, минулого тижня на окремих ділянках гвардійці просунулись на 1,7 км. Також мають успіхи й просування протягом минулих днів.

"Точні цифри буде озвучено в потрібний час, давши змогу бійцям закріпитися", - зауважив Клименко.

Розмінування в Україні

На жаль, проблема розмінування стає дедалі гострішою через те, що країна-окупант продовжує обстрілювати територію України, забруднюючи її мінами. Також велику проблему мінні поля створюють й під час контрнаступу.

Як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна розпочинає нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Планується створити коаліцію, яка допоможе вирішити цю проблему.

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