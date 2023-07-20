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В МВД показали, как гвардейцы проделывают проходы в минных полях перед штурмом

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Четверг 20 июля 2023 12:14
В МВД показали, как гвардейцы проделывают проходы в минных полях перед штурмом Фото: в МВД показали, как гвардейцы проделывают проходы в минных полях перед штурмом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на то, что ситуация на фронте осложняется плотным минированием местности, наши гвардейцы продолжают проделывать проходы и уничтожать врага.

Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Клименко, бригада Нацгвардии "Кара-Даг" на южном направлении совместно с другими подразделениями сил обороны продолжают уничтожать врага.

"Ситуацию осложняет плотное минирование местности врагом. Однако гвардейцы умеют справляться даже с такой задачей. На видео можно увидеть один из моментов проделывания проходов в минных полях перед штурмом", - пишет министр.

По словам Клименко, на прошлой неделе на отдельных участках гвардейцы продвинулись на 1,7 км. Также имеют успехи и продвижение в течение прошлых дней.

"Точные цифры будут озвучены в нужное время, позволив бойцам закрепиться", - отметил Клименко.

Разминирование в Украине

К сожалению, проблема разминирования становится все острее из-за того, что страна-оккупант продолжает обстреливать территорию Украины, загрязняя ее минами. Также большую проблему минные поля создают и во время контрнаступления.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, Украина начинает новую государственную политику гуманитарного разминирования территорий. Планируется создать коалицию, которая поможет решить эту проблему.

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