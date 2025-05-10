МВС після обшуків відсторонило шістьох керівників Нацгвардії: що відомо

Обшуки в командуванні Нацгвардії

Як пишуть ЗМІ, обшуки у командування Нацгвардії йдуть у справі про нібито можливе розкрадання тривають другий день поспіль.

Правоохоронці проводять обшуки в рамках справи відкритої за кількома КК України. За даними ЗМІ, обшуки також проходять у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ Нацгвардії.

Нагадаємо, наприкінці березня правоохоронці провели обшуки у військовій частині Нацгвардії 4114, яка розташована у Львові.

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