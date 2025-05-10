МВД после обысков отстранило шестерых руководителей Нацгвардии: что известно

Обыски в командовании Нацгвардии

Утром 10 мая ряд СМИ написали об обысках у командования Национальной гвардии второй день подряд по делу о якобы хищениях.

Уголовное дело якобы возобновлено по нескольким статьям. А обыски проводились также в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ Нацгвардии.

Напомним, в конце марта правоохранители провели обыски в воинской части Нацгвардии 4114, которая расположена во Львове.

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