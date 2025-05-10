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МВД после обысков отстранило шестерых руководителей Нацгвардии: что известно

Фото: глава МВД Украины Игорь Клименко (t.me mvs_ukraine)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

МВД Украины отстранило шестерых руководителей Нацгвардии. До этого у них прошли обыски.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины, собственные источники.

"Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей", - говорится в сообщении.

МВД Украины назначило служебное расследование.

"Оказывается полное содействие следствию", - отмечают в ведомстве.

По данным источников РБК-Украина, у должностных лиц Национальной гвардии проводили обыски.

Как стало известно изданию, их осуществляли детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В частности, обыски проходили у командующего Нацгвардии, бригадного генерала Александра Пивненко, а также следующих должностных лиц:

  • заместителя командующего НГУ по тылу - начальника логистики, бригадного генерала Александра Белоуса;
  • директора Департамента логистики ГУ НГУ, полковника Сергея Гриценко;
  • директора Департамента логистики ГУ НГУ, полковника Николая Модлинского;
  • заместителя директора Департамента логистики - начальника управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ, полковника Александра Калатинца;
  • начальника управления расквартирования и капстроительства, полковника Дениса Ганаза;
  • начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев), полковника Владимира Федоровского.

По информации РБК-Украина, отстранены именно шесть должностных лиц из вышеприведенного перечня.

Обыски в командовании Нацгвардии

Утром 10 мая ряд СМИ написали об обысках у командования Национальной гвардии второй день подряд по делу о якобы хищениях.

Уголовное дело якобы возобновлено по нескольким статьям. А обыски проводились также в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ Нацгвардии.

Напомним, в конце марта правоохранители провели обыски в воинской части Нацгвардии 4114, которая расположена во Львове.

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