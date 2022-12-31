У МВС назвали кількість викритих диверсантів із початку повномасштабної війни

Українські правоохоронці викрили 108 диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників, які діяли на території нашої країни від початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі національного телемарафону.

За словами заступника голови МВС, з 24 лютого і станом на сьогодні було затримано 1880 осіб, які підозрюються в причетності до диверсійної діяльності на боці ворога.

Крім того, розпочато понад 2 тисячі кримінальних проваджень стосовно зрадників за фактом колабораціоністської діяльності.

"За фактами співпраці громадян з державою-агресором було розпочато 2220 кримінальних проваджень, викрито 108 диверсійно-розвідувальних груп, затримано понад 1880 осіб, які ймовірно причетні до диверсійної діяльності", - розповів Єнін.