В МВД назвали количество разоблаченных диверсантов с начала полномасштабной войны

Украинские правоохранители разоблачили 108 диверсионно-разведывательных групп российских захватчиков, действовавших на территории нашей страны с начала полномасштабного вторжения.
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире национального телемарафона.
По словам замглавы МВД, с 24 февраля и по состоянию на сейчас было задержано 1880 человек, которые подозреваются в причастности к диверсионной деятельности на стороне врага.
Кроме того, начато более 2 тысяч уголовных производств в отношении предателей по факту коллаборационистской деятельности.
"По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором было начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1880 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности", - рассказал Енин.
Ранее сообщалось, что недавно приговорили четырех участников российской ДРГ, которые похищали и пытали людей в Харьковской области. Каждый из них получил 11 лет тюрьмы.
Также перед этим мы писали, что в Украине приговорили к 10 годам тюрьмы боевика-"ЛНРовца", который участвовал в штурме Рубежного и Северодонецка.
А в начале декабря к 10 годам приговорили жителя Донецка, который присоединился к рядам боевиков еще в 2014 году и воевал под Песками и Шахтерском.
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