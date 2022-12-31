В МВД назвали количество разоблаченных диверсантов с начала полномасштабной войны

Украинские правоохранители разоблачили 108 диверсионно-разведывательных групп российских захватчиков, действовавших на территории нашей страны с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире национального телемарафона.

По словам замглавы МВД, с 24 февраля и по состоянию на сейчас было задержано 1880 человек, которые подозреваются в причастности к диверсионной деятельности на стороне врага.

Кроме того, начато более 2 тысяч уголовных производств в отношении предателей по факту коллаборационистской деятельности.

"По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором было начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1880 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности", - рассказал Енин.