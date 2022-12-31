RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МВД назвали количество разоблаченных диверсантов с начала полномасштабной войны

Фото: в МВД рассказали о разоблаченных российских ДРГ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские правоохранители разоблачили 108 диверсионно-разведывательных групп российских захватчиков, действовавших на территории нашей страны с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире национального телемарафона.

По словам замглавы МВД, с 24 февраля и по состоянию на сейчас было задержано 1880 человек, которые подозреваются в причастности к диверсионной деятельности на стороне врага.

Кроме того, начато более 2 тысяч уголовных производств в отношении предателей по факту коллаборационистской деятельности.

"По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором было начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1880 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности", - рассказал Енин.

Ранее сообщалось, что недавно приговорили четырех участников российской ДРГ, которые похищали и пытали людей в Харьковской области. Каждый из них получил 11 лет тюрьмы.

Также перед этим мы писали, что в Украине приговорили к 10 годам тюрьмы боевика-"ЛНРовца", который участвовал в штурме Рубежного и Северодонецка.

А в начале декабря к 10 годам приговорили жителя Донецка, который присоединился к рядам боевиков еще в 2014 году и воевал под Песками и Шахтерском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныДРГВойна России против Украины