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У МВС назвали кількість об'єктів, пошкоджених атаками Росії

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Київ, Середа 28 грудня 2022 01:51
У МВС назвали кількість об'єктів, пошкоджених атаками Росії Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Україні з початку вторгнення Росії було пошкоджено 702 об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

Загалом в Україні, за словами заступника міністра, пошкоджено 35 тисяч об'єктів.

"Йдеться, зокрема, про газопроводи, електропідстанції, мости і так далі", - сказав Єнін.

Місяць тому, 27 листопада, заступник міністра повідомляв, що на той момент було пошкоджено 32 тисячі об'єктів і понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше в МВС повідомили, що близько 30% території України потребує розмінування . Багато регіонів забруднені снарядами, що не розірвалися, і встановленими мінами.

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Міністерство внутрішніх справ України
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