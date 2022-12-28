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В МВД назвали число объектов, поврежденных атаками России

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Киев, Среда 28 декабря 2022 01:51
В МВД назвали число объектов, поврежденных атаками России Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Украине с начала вторжения России были повреждены 702 объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

В общей сложности в Украине, по словам замминистра, повреждено 35 тысяч объектов.

"Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", - сказал Енин.

Месяц назад, 27 ноября, замминистра сообщал, что на тот момент было повреждено 32 тысяч объектов и больше 700 объектов критической инфраструктуры.

Ранее в МВД сообщили, что около 30% территории Украины нуждается в разминировании. Многие регионы загрязнены неразорвавшимися снарядами и установленными минами.

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Министерство внутренних дел Украины
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