У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу: Клименко розкрив деталі

"Такий алгоритм роботи щодо функцій МВС на майбутніх деокупованих територіях нашої держави має міністерство. У нас є розрахунки і особового складу, персоналу наших служб. І, звичайно, ми працюємо у тісній взаємодії і з Міноборони та з іншими міністерствами", - зазначив Клименко, відповідаючи на питання про алгоритм дій після деокупації Криму та ОРДЛО.

За його словами, це буде комплексна, важка та рутинна робота на багато років. Зокрема, це стосується і дошкільної освіти, і повернення програм підготовки у школах, і роботи адміністрацій, і роботи правоохоронного блоку, і роботи з колаборантами.

"Тобто повністю поновлення та встановлення державної влади на тимчасово окупованих територіях нашої держави", - додав міністр.