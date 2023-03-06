У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали

"Такой алгоритм работы касательно функций МВД на будущих деоккупированных территориях нашего государства есть у министерства. У нас есть расчеты и личного состава, персонала наших служб. И, конечно, мы работаем в тесном взаимодействии и с Минобороны и с другими министерствами", - отметил Клименко, отвечая на вопрос об алгоритме действий после деоккупации Крыма и ОРДЛО.

По его словам, это будет комплексная, тяжелая и рутинная работа на много лет. В частности, это касается и дошкольного образования, и возвращения программ подготовки в школах, и работы администраций, и работы правоохранительного блока, и работы с коллаборантами.

"То есть полностью обновление и установление государственной власти на временно оккупированных территориях нашего государства", - добавил министр.