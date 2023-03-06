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У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали

Фото: Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство внутренних дел разработало алгоритм работы после того, как Украина деоккупирует части Донецкой и Луганской областей и Крым, которые находились под контролем РФ девять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Такой алгоритм работы касательно функций МВД на будущих деоккупированных территориях нашего государства есть у министерства. У нас есть расчеты и личного состава, персонала наших служб. И, конечно, мы работаем в тесном взаимодействии и с Минобороны и с другими министерствами", - отметил Клименко, отвечая на вопрос об алгоритме действий после деоккупации Крыма и ОРДЛО.

По его словам, это будет комплексная, тяжелая и рутинная работа на много лет. В частности, это касается и дошкольного образования, и возвращения программ подготовки в школах, и работы администраций, и работы правоохранительного блока, и работы с коллаборантами.

"То есть полностью обновление и установление государственной власти на временно оккупированных территориях нашего государства", - добавил министр.

Напомним, ранее экс-командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что Украина может вернуть Крым до конца лета 2023 года.

Также мы писали, что, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, для территорий, которые находились под оккупацией России 9 лет, не должно быть никакой отдельной политики.

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