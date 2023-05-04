UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

MVP регулярного сезону ефектно заблокував атаку "Бостона": момент дня в НБА

Фото: Джоел Ембіід не зміг зупинити "Селтікс" повністю (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Філадельфії Севенті Сіксерс" Джоел Ембіід очолив хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Камерунець повернувся на паркет після травми коліна. У зустрічі з "Бостоном" він найбільше запам'ятався епізодом у другій чверті, коли вдало зіграв проти зірки "Селтікс" Брауна. Той на вході до зони атаки обігрався з Хорфордом і зібрався оформити данк, але Ембіід у стрибку нівелював спробу бостонця.

Зусиль лідера "Філадельфії", однак, забракло для позитивного результату в Массачусетсі. "Севенті Сіксерс" розгромно поступилися у другому матчі серії (87:121). У протистоянні до чотирьох перемог рахунок рівний – 1:1.

Сам Ембіід провів у грі майже 27 хвилин. За цей час центровий встиг набрати 15 очок і зробив 3 підбирання. Найрезультативнішим у матчі став згаданий раніше Браун – 35 пунктів.

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець Яунде, на студентському рівні виступав у складі "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2014 обраний "Філадельфією" під 3-м номером.

У лавах пенсильванців проводить сьомий сезон поспіль. Двічі став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2021/22, 2022/23). Цьогоріч визнаний Найціннішим гравцем асоціації, шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА.

Баскетболом почав займатися в 15 років, а до того захоплювався волейболом і футболом. Переїхати за океан допоміг Люк Мба а Муте, який захищав кольори "Мілуокі", "Сакраменто", "Міннесоти", "Філадельфії", "Кліпперс" і "Г'юстона".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол