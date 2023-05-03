ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Син легенди оформив данк після розкішної комбінації "Голден Стейта": момент дня в НБА

Новость на русском →
Сан-Франциско, Середа 03 травня 2023 11:48
Син легенди оформив данк після розкішної комбінації "Голден Стейта": момент дня в НБА Фото: Гері Пейтон-молодший нагадав про успіхи батька (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки п'яти найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилася комбінація "Голден Стейт Ворріорз" із фінішем плеймейкера Гері Пейтона-молодшого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Ворріорз" запам'яталися командною грою у третій чверті поєдинку проти "Лейкерс". Муді зіграв на підбиранні та віддав Томпсону на вхід до "фарби". Той не пішов у атаку, а натомість виконав "сліпий" пас на Пейтона. Він виконав слемданк у боротьбі з Леброном.

Старань цієї трійки та інших баскетболістів "Голден Стейта", однак, не вистачило для позитивного результату. "Лос-Анджелес" переміг у дербі Каліфорнії (117:112) і повів у півфінальній серії на Заході.

Сам Пейтон-молодший провів на паркеті лише 12 хвилин. За цей час він встиг набрати 2 очки, зробив 3 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став центровий "Лейкерс" Ентоні Девіс (30 пунктів, 23 підбирань, 5 асистів).

Хто такий Гері Пейтон-молодший

Уродженець Сіетла, син члена Залу слави баскетболу Гері Пейтона. На студентському рівні виступав за "Орегон Стейт". Жодна з команд не обрала його на драфті НБА-2016.

У Літній лізі асоціації опинився в "Г'юстоні", але дебютував у складі "Мілуокі" в сезоні 2016/17. Був відрахований "Бакс" посеред наступного сезону та опинився в лавах "Лейкерс". Також захищав кольори "Вашингтона" та "Портленда".

За "Голден Стейт" Пейтон-молодший виступав у 2020-2022 рр. і з лютого цьогоріч. Чемпіон НБА-2022 і тріумфатор Джі-Ліги з "Ріо-Гранде Веллей Вайперс" (2019). Носить прізвиська "Молода рукавичка" (батько був "Рукавичкою") і GP2.

До слова, напередодні зірка "Філадельфії" Харден очолив хіт-парад моментів із переможним триочковим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "Шахед"
Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "Шахед"
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових