Син легенди оформив данк після розкішної комбінації "Голден Стейта": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

"Ворріорз" запам'яталися командною грою у третій чверті поєдинку проти "Лейкерс". Муді зіграв на підбиранні та віддав Томпсону на вхід до "фарби". Той не пішов у атаку, а натомість виконав "сліпий" пас на Пейтона. Він виконав слемданк у боротьбі з Леброном.

Старань цієї трійки та інших баскетболістів "Голден Стейта", однак, не вистачило для позитивного результату. "Лос-Анджелес" переміг у дербі Каліфорнії (117:112) і повів у півфінальній серії на Заході.

Сам Пейтон-молодший провів на паркеті лише 12 хвилин. За цей час він встиг набрати 2 очки, зробив 3 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став центровий "Лейкерс" Ентоні Девіс (30 пунктів, 23 підбирань, 5 асистів).

Хто такий Гері Пейтон-молодший

Уродженець Сіетла, син члена Залу слави баскетболу Гері Пейтона. На студентському рівні виступав за "Орегон Стейт". Жодна з команд не обрала його на драфті НБА-2016.

У Літній лізі асоціації опинився в "Г'юстоні", але дебютував у складі "Мілуокі" в сезоні 2016/17. Був відрахований "Бакс" посеред наступного сезону та опинився в лавах "Лейкерс". Також захищав кольори "Вашингтона" та "Портленда".

За "Голден Стейт" Пейтон-молодший виступав у 2020-2022 рр. і з лютого цьогоріч. Чемпіон НБА-2022 і тріумфатор Джі-Ліги з "Ріо-Гранде Веллей Вайперс" (2019). Носить прізвиська "Молода рукавичка" (батько був "Рукавичкою") і GP2.