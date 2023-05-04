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MVP регулярного сезона эффектно заблокировал атаку "Бостона": момент дня в НБА

Фото: Джоэл Эмбиид не смог остановить "Селтикс" полностью (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Филадельфии Севенти Сиксерс" Джоэл Эмбиид возглавил хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Камерунец вернулся на паркет после травмы колена. Во встрече с "Бостоном" он больше всего запомнился эпизодом во второй четверти, когда удачно сыграл против звезды "Селтикс" Брауна. Тот на входе в зону атаки обыгрался с Хорфордом и собрался оформить данк, но Эмбиид в прыжке нивелировал попытку бостонца.

Усилий лидера "Филадельфии", однако, не хватило для положительного результата в Массачусетсе. "Севенти Сиксерс" разгромно уступили во втором матче серии (87:121). В противостоянии до четырех побед счет равный – 1:1.

Сам Эмбиид провел в игре почти 27 минут. За это время центровой успел набрать 15 очков и сделал 3 подбора. Самым результативным в матче стал упомянутый ранее Браун – 35 пунктов.

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец Яунде, на студенческом уровне выступал в составе "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2014 выбран "Филадельфией" под 3-м номером.

В рядах пенсильванцев проводит седьмой сезон подряд. Дважды стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2021/22, 2022/23). В этом году признан Самым ценным игроком ассоциации, шестикратный участник Матча всех звезд НБА.

Баскетболом начал заниматься в 15 лет, а до этого увлекался волейболом и футболом. Переехать за океан помог Люк Мба а Муте, защищавший цвета "Милуоки", "Сакраменто", "Миннесоты", "Филадельфии", "Клипперс" и "Хьюстона".

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