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Интервью

В МинВОТ рассказали о ситуации с загрязнением воды на Донбассе

НовостиОбщество    12.06.2018 - 10:58
Фото: вода в регионе продолжает портиться (dn.gov.ua)
Фото: вода в регионе продолжает портиться (dn.gov.ua)

Сообщается, что портится питьевая вода, происходит проседание почв и заболачивание

Пробы поверхностных на территории Донбасса показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Об этом говорится в сообщении Официального представительства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter.

"30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почв и заболачивания", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения.

"Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Георгий Тука заявлял, что в случае, если из подтопленных шахт не выкачивать воду, то это может привести к проседанию грунтов.

 

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Теги публикации: Донбасс, вода, загрязнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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