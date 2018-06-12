В МинВОТ рассказали о ситуации с загрязнением воды на Донбассе

Сообщается, что портится питьевая вода, происходит проседание почв и заболачивание

Пробы поверхностных на территории Донбасса показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Об этом говорится в сообщении Официального представительства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter.

"30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почв и заболачивания", - говорится в сообщении.

#екозвіт: 30 проб поверхностных вод на #Донбасі показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почв и заболачивания. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

#Злакоман: За ініціативи #МТОТ проаналізовано стан повітря, грунтів, поверхневих та підземних вод #Донбасу та результати впливу бойових дій на екологію регіону. pic.twitter.com/d3B5kducfU — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

Также отмечается, что зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения.

"Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%", - говорится в сообщении.

#екозвітзафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецьку на линии соприкосновения. Сохраняется 270 т химических отходов, заполнено на 90%. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

Напомним, ранее Георгий Тука заявлял, что в случае, если из подтопленных шахт не выкачивать воду, то это может привести к проседанию грунтов.