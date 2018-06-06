Тука рассказал, чем грозит остановка выкачивания воды из шахт Донбасса

Если из подтопленных шахт не выкачивать воду, то это может привести к проседанию грунтов

Георгий Тука назвал три основные угрозы в случае, если воды из подтопленных шахт Донбасса не будут выкачивать. Об этом сообщил заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает "Громадське".

По его словам, если из подтопленных шахт Донбасса не выкачивать воду, это может привести к подтоплению территорий, проседанию почв и отравлению воды.

"Три принципиальные позиции,которые могут иметь негативные последствия: первое – подъем грунтовых вод, то есть жилые дома могут оказаться под водой, вторая – наличие проседания почв. И третий сегмент с этого - попадание загрязненных шахтных вод. Все шахтные воды чрезвычайно загрязнении химическими веществами. Попадания этих вод в те реки и озера из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод", - рассказал Тука.

Напомним, ранее Виктор Ермаков, представитель Государственной экологической академии последипломного образования заявил, что примерно 26 шахт на Донбассе разворованы и затапливаются.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что затопление шахты "Золотое", которая расположена в Золотом на подконтрольной территории, и перебои в работе Донецкой фильтровальной станции создают угрозу для населения Донбасса.