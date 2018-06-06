Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Тука рассказал, чем грозит остановка выкачивания воды из шахт Донбасса

НовостиПолитика    06.06.2018 - 04:15
Фото: Георгий Тука
Фото: Георгий Тука

Если из подтопленных шахт не выкачивать воду, то это может привести к проседанию грунтов

Георгий Тука назвал три основные угрозы в случае, если воды из подтопленных шахт Донбасса не будут выкачивать. Об этом сообщил заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает "Громадське".

По его словам, если из подтопленных шахт Донбасса не выкачивать воду, это может привести к подтоплению территорий, проседанию почв и отравлению воды.

"Три принципиальные позиции,которые могут иметь негативные последствия: первое – подъем грунтовых вод, то есть жилые дома могут оказаться под водой, вторая – наличие проседания почв. И третий сегмент с этого - попадание загрязненных шахтных вод. Все шахтные воды чрезвычайно загрязнении химическими веществами. Попадания этих вод в те реки и озера из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод", - рассказал Тука.

Напомним, ранее Виктор Ермаков, представитель Государственной экологической академии последипломного образования заявил, что примерно 26 шахт на Донбассе разворованы и затапливаются.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что затопление шахты "Золотое", которая расположена в Золотом на подконтрольной территории, и перебои в работе Донецкой фильтровальной станции создают угрозу для населения Донбасса.

Боевики тайно сосредотачивают военную технику на оккупированной территории Донбасса, - ООС На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных
Теги публикации: Донбасс, Шахта, Георгий Тука  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top