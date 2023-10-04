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МВФ знову відкрив офіс у Києві

Фото: Міжнародний валютний фонд повернувся до Києва (twitter.com/KGeorgieva)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд 3 жовтня знову відкрив постійне представництво фонду у Києві, яке не працювало з початку війни у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави МВФ Кристаліни Георгієвої у Twitter.

"Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною", - написала вона та розмістила фотографію з представниками МВФ, Національного банку України та Міністерства фінансів.

Робота МВФ з Україною

Нагадаємо, команда Міжнародного валютного фонду 1 жовтня розпочала зустріч із представниками влади України у Києві. До цього після початку війни місії працювали онлайн або з Відня.

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів був виділений у червні. Наступний очікується восени після другого перегляду програми місією МВФ.

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