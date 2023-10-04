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МВФ снова открыл офис в Киеве

Фото: Международный валютный фонд вернулся в Киев (twitter.com/KGeorgieva)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд 3 октября снова открыл постоянное представительство фонда в Киеве, которое не работало с начала войны в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы МВФ Кристалины Георгиевой в Twitter.

"Я рада объявить об открытии постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы еще больше углубляем наше взаимодействие с Украиной", - написала она и разместила фотографию с представителями МВФ, Национального банка Украины и Министерства финансов.

Работа МВФ с Украиной

Напомним, команда Международного валютного фонда 1 октября начала встречи с представителями власти Украины в Киеве. До этого после начала войны миссии работали онлайн либо из Вены.

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В рамках программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле. Еще один транш в размере 890 млн долларов был выделен в июне. Следующий ожидается осенью, после второго пересмотра программы миссией МВФ.

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