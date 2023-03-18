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МВФ змінив правила, що дозволить схвалити нову кредитну програму для України

Фото: МВФ схвалив зміну правил для кредиту Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила зміни у політиці фінансових гарантій Фонду. Це рішення дозволить МВФ схвалити нову кредитну програму для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВФ.

Згідно з повідомленням, зміни застосовуються в ситуаціях винятково високої невизначеності, пов'язаних з екзогенними потрясіннями, які знаходяться поза контролем влади країни і створюють вищі, ніж зазвичай, ризики.

Раніше правила Фонду, розроблені для подолання економічних криз у країнах, не допускали надання неекстренних кредитів країнам, які зіткнулися з великою невизначеністю, наприклад, внаслідок великих війн або багаторічних стихійних лих, спричинених зміною клімату.

МВФ заявив, що перегляд правил усуне основні бар'єри для таких кредитів, дозволивши офіційним двостороннім кредиторам та донорам надавати попередні гарантії погашення МВФ та списання боргу країні-позичальнику.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд найближчим часом оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України. Сума може становити близько 15 млрд доларів, а перший транш - близько 5 млрд доларів.

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МВФ