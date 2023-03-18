МВФ изменил правила, что позволит одобрить новую кредитную программу для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил изменения в политике финансовых гарантий Фонда. Это решение позволит МВФ одобрить новую кредитную программу для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВФ .

Согласно сообщению, изменения применяются в ситуациях исключительно высокой неопределенности, связанных с экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля властей страны и которые создают более высокие, чем обычно, риски.

Ранее правила Фонда, разработанные для преодоления экономических кризисов в странах, не допускали предоставления неэкстренных кредитов странам, столкнувшимся с большой неопределенностью, например, в результате крупных войн или многолетних стихийных бедствий, вызванных изменением климата.

МВФ заявил, что пересмотр правил устранит основные барьеры для таких кредитов, позволив официальным двусторонним кредиторам и донорам предоставлять предварительные гарантии погашения МВФ и списание долга стране-заемщику.