МВФ найближчими днями оголосить про чотирирічну програму для України на 15,6 млрд доларів, - FT

Міжнародний валютний фонд найближчим часом оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України на суму 15,6 млрд. доларів. У ході переговорів обговорювали суму від 14 до 16 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times .

За даними джерела видання, близького до переговорів, оголошення про програму "неминуче" і буде зроблено за кілька днів.

Як зазначає The Financial Times, на МВФ чинять тиск, щоб він надав більш комплексний пакет допомоги для країни, яка була економічно спустошена повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року.

У заяві, опублікованій у середу, МВФ підтвердив, що переговори між персоналом МВФ та українською владою були продуктивними, і було досягнуто дуже гарного прогресу у відповідності до набору політик, які могли б лежати в основі програми, що підтримується фондом".

"Спираючись на цей прогрес, співробітники та влада розраховує завершити обговорення найближчими днями", - сказав Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні.

За оцінками Світового банку, більш як половина енергетичної інфраструктури країни була зруйнована російськими атаками, що посилило удар по економіці України. Під час початкових обговорень розмір кредиту оцінювався в діапазоні від 14 до 16 млрд доларів.

Раніше МВФ надав Україні екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів, а у грудні затвердив чотиримісячну програму для країни, спрямовану на зміцнення економіки та підготовку її до отримання великого кредиту із фонду.

За даними Мінфіну України, відколи Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, Україна отримала понад 38 млрд доларів у вигляді бюджетної підтримки від зарубіжних країн та міжнародних фінансових установ.