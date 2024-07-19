МВФ змінив постійного представника в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представництво МВФ в Києві.

Згідно з повідомленням, з 1 серпня цього 2024 року вона змінить у цій якості Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ.

"Зміна постійних представників є усталеною практикою в МВФ для забезпечення ротації своїх співробітників", - йдеться в повідомленні.

Тофано, громадянка Італії, працює в МВФ з 2013 року. Наразі займає посаду старшого економіста та працює в Лондоні.

Співпраця МВФ Україні

З 2023 року діє програма чотирирічна програма МВФ з Україною EFF на загальну суму 15,6 млрд доларів. У рамках програми Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо виділення 122 млрд доларів до 2027 року.

За програмою Україна вже отримала п’ять траншів загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів. У 2024 році Україна може отримати ще два транші по 1,1 млрд доларів (у жовтні та грудні).

Цього тижня до Києва прибули представники Міжнародного валютного фонду. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу

Кабінет міністрів 18 липня схвалив законопроект, який передбачає збільшення податків на 140 млрд гривень. Зокрема, пропонується збільшити військовий збір та акцизи.