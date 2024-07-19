МВФ сменил постоянного представителя в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство МВФ в Киеве.

Согласно сообщению, с 1 августа этого 2024 года она изменит в этом качестве Ваграма Степаняна, который после трех лет пребывания на этом посту возвращается в центральный офис МВФ.

"Смена постоянных представителей является устоявшейся практикой в МВФ для обеспечения ротации своих сотрудников", - говорится в сообщении.

Тофано, гражданка Италии, работает в МВФ с 2013 года. В настоящее время занимает должность старшего экономиста и работает в Лондоне.

Сотрудничество МВФ Украины

С 2023 года действует четырехлетняя программа МВФ с Украиной EFF на общую сумму 15,6 млрд долларов. В рамках программы Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд долларов до 2027 года.

По программе Украина уже получила пять траншей общим объемом около 7,6 млрд. долларов. В 2024 году Украина может получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).

На этой неделе в Киев прибыли представители Международного валютного фонда. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу

Кабинет министров 18 июля одобрил законопроект, предусматривающий увеличение налогов на 140 млрд гривен. В частности, предлагается увеличить военный сбор и акцизы.