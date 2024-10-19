МВФ збільшив фінансування України у 2025 році майже на 880 млн доларів

Згідно з документом, раніше МВФ планував у 2025 році виділити Україні 1,835 млрд доларів двома траншами по 917,5 млн доларів (за поточним курсом USD до SDR) – у березні та серпні.

Зараз планується виділити 2,712 млрд доларів чотирма траншами: у березні 917,5 млн доларів, червні – 809,6 млн, серпні – 539,8 млн, та у грудні – 445,3 млн доларів.

Збільшення розміру кредитування у 2025 році відбудеться за рахунок кредитних коштів, які раніше планувалося виділити у 2026-2027 роках.

Раніше в березні та серпні 2026 року та в березні 2027 року для України планувалися транші по 1,3 млрд доларів. Нині їх розмір знижено до 941,3 млн, 1,007 млрд і 1,069 млрд доларів відповідно.