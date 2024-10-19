МВФ збільшив фінансування України у 2025 році майже на 880 млн доларів

Міжнародний валютний фонд збільшив суму кредитних коштів для виділення Україні 2025 року майже на 880 млн. доларів.
Як передає РБК-Україна , про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ.
Згідно з документом, раніше МВФ планував у 2025 році виділити Україні 1,835 млрд доларів двома траншами по 917,5 млн доларів (за поточним курсом USD до SDR) – у березні та серпні.
Зараз планується виділити 2,712 млрд доларів чотирма траншами: у березні 917,5 млн доларів, червні – 809,6 млн, серпні – 539,8 млн, та у грудні – 445,3 млн доларів.
Збільшення розміру кредитування у 2025 році відбудеться за рахунок кредитних коштів, які раніше планувалося виділити у 2026-2027 роках.
Раніше в березні та серпні 2026 року та в березні 2027 року для України планувалися транші по 1,3 млрд доларів. Нині їх розмір знижено до 941,3 млн, 1,007 млрд і 1,069 млрд доларів відповідно.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виконавча рада МВФ затвердила п'ятий перегляд програми EFF. Це у свою чергу, за його словами, дозволить нашій країні незабаром отримати новий транш обсягом понад мільярд доларів.
Він уточнив, що новий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів буде спрямований на покриття важливих бюджетних видатків невоєнного характеру.
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