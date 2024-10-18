МВФ схвалив перегляд програми з Україною, невдовзі буде новий транш, - Шмигаль

Виконавча рада МВФ затвердила пʼятий перегляд програми EFF. Це дозволить Україні незабаром отримати новий транш обсягом більш як млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому залучимо до державного бюджету більше ресурсів. Дякую Фонду за незмінну послідовну підтримку фінансової стійкості України", - наголосив прем'єр.

Шмигаль пояснив, що новий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів буде спрямовано на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Нагадаємо, що сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Рада директорів МВФ може схвалити черговий транш кредиту Україні на 1,1 млрд доларів.

Зауважимо, що угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року.

За даною програмою вже отримано п'ять траншів загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів, у тому числі на 900 млн доларів у березні та останній транш на 2,2 млрд доларів у липні.

У 2024 році Україна може отримати ще два транші по 1,1 млрд доларів (у жовтні та грудні).

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