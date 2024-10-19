МВФ увеличил финансирование Украины в 2025 году почти на 880 млн долларов

Согласно документу, ранее МВФ планировал в 2025 году выделить Украине 1,835 млрд долларов двумя траншами по 917,5 млн долларов (по текущему курсу USD к SDR) – в марте и августе.

Сейчас планируется выделить 2,712 млрд долларов четырьмя траншами: в марте 917,5 млн долларов, июне – 809,6 млн, августе – 539,8 млн, и декабре – 445,3 млн долларов.

Увеличение размера кредитования в 2025 году произойдет за счет кредитных средств, которые ранее планировалось выделить в 2026-2027 годах.

Ранее в марте и августе 2026 года и в марте 2027 года для Украины планировались транши по 1,3 млрд долларов. Сейчас их размер снижен до 941,3 млн, 1,007 млрд и 1,069 млрд долларов соответственно.