В МВФ заявили, що перспективи світової економіки стали "похмурими"

В Міжнародному валютному фонді заявили, що перспективи розвитку світової економіки стали більш похмурими, ніж прогнозувалося минулого місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
За даними МВФ, головні причини цього: посилення грошово-кредитної політики, викликане стійко високою інфляцією на широкій основі, слабкими темпами зростання економіки в Китаї, а також перебоями з постачаннями і відсутністю продовольчої безпеки, викликаними вторгненням Росії в Україну.
Тепер глобальний кредитор прогнозує ріст економіки в 2023 році лише на 2,7% - це на 0,2% менше за попередній прогноз.
"Виклики, з якими стикається світова економіка, величезні, і ослаблення економічних показників вказує на подальші проблеми попереду", - заявили в МВФ.
Нагадаємо, що Бельгія перерахувала Україні фінансову допомогу - грант на суму 4,96 млн євро. Сума надійшла на рахунок, спеціально створений та адміністрований Міжнародним валютним фондом.
Нагадаємо, у квітні МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України.