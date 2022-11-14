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В МВФ заявили, что перспективы мировой экономики стали "мрачными"

Фото: в МВФ назвали "мрачными" перспективы развития мировой экономики (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Международном валютном фонде заявили, что перспективы развития мировой экономики стали мрачнее, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По данным МВФ, главные причины этого: усиление денежно-кредитной политики, вызванное устойчиво высокой инфляцией на широкой основе, слабыми темпами роста экономики в Китае, а также перебоями со снабжением и отсутствием продовольственной безопасности, вызванными вторжением России в Украину.

Теперь глобальный кредитор прогнозирует рост экономики в 2023 году лишь на 2,7% - это на 0,2% меньше предыдущего прогноза.

"Вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика, огромны, и ослабление экономических показателей указывает на дальнейшие проблемы впереди", - заявили в МВФ.

Напомним, что Бельгия перечислила Украине финансовую помощь – грант на сумму 4,96 млн евро. Сумма поступила на счет, специально созданный и администрированный Международным валютным фондом.

Напомним, в апреле МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде доли Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины.

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