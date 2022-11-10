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Бельгія надала Україні майже 5 млн євро через МВФ

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Бельгія, Четвер 10 листопада 2022 16:20
Бельгія надала Україні майже 5 млн євро через МВФ Фото: Бельгія вчергове допомогла Україні (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Бельгія перерахувала Україні фінансову допомогу - грант на суму 4,96 млн євро. Сума надійшла на рахунок, спеціально створений та адміністрований Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Очільниця МВФ подякувала Бельгії і запевнила, що всі залучені кошти з використанням даного рахунку будуть спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

"Дякую Бельгії за ваш грантовий внесок у розмірі 4,96 млн євро на адміністрований МВФ рахунок для України. Приємно бачити, що міжнародна спільнота продовжує об'єднуватися, щоб допомогти стабілізувати українську економіку", - написала Георгієва.

Бельгія надала Україні майже 5 млн євро через МВФ

Нагадаємо, у квітні МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України.

Раніше повідомлялось, ще одна місія Міжнародного валютного фонду працюватиме з 11 до 17 листопада. Вона вирішить питання щодо моніторингової програми для України.

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