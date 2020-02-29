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В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной

Новости » Политика     29.02.2020 - 08:41
В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

В ближайшие дни переговоры продолжатся

Международный валютный фонд (МВФ) видит заметный прогресс в переговорах с Украиной. Об этом сегодня в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Люнгмана, специалисты МВФ достигли прогресса в обсуждении законодательных инициатив и уже в ближайшие дни продолжат дискуссии.

"Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - заявил он.

Напомним, 20 февраля экспертная миссия МВФ приступила к переговорам с властями Украины. Постоянный представитель МВФ в Украине Люнгман сообщал, что команда специалистов приехала в Украину для обсуждения технических вопросов.

Как писало РБК-Украина, заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб рассказал, что у МВФ нет замечаний по вопросам монетарной политики Украины. Он добавил, что на техническом уровне стороны договорились о расширенной трехлетней программе финансирования.

Отметим, 11 января Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект, которым запрещается возвращение "Приватбанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Однако Верховная рада так его и не приняла. Документ призван внести изменения в законодательство, которое касается вывода неплатежеспособных банков с рынка.

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