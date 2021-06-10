МВФ заявил о прогрессе в переговорах с Украиной. Но его недостаточно для транша  

По его словам, МВФ продолжает тесно сотрудничать с украинскими властями в контексте первого обзора программы.

"Это значит, что мы ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе", - подчеркнул Райс.

Он добавил, что обсуждаются восстановление и укрепление антикоррупционной и судебной системы, вопросы Национального банка, а также сокращение дефицита бюджета.

"Определенный прогресс достигнут. Но нужно сделать еще больше для завершения этого первого обзора", - отметил Райс.