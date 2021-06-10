МВФ заявил о прогрессе в переговорах с Украиной. Но его недостаточно для транша  

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса. Но для завершения первого обзора программы stand-by "нужно сделать еще больше".
Об этом на брифинге заявил спикер МВФ Джерри Райс.
По его словам, МВФ продолжает тесно сотрудничать с украинскими властями в контексте первого обзора программы.
"Это значит, что мы ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе", - подчеркнул Райс.
Он добавил, что обсуждаются восстановление и укрепление антикоррупционной и судебной системы, вопросы Национального банка, а также сокращение дефицита бюджета.
"Определенный прогресс достигнут. Но нужно сделать еще больше для завершения этого первого обзора", - отметил Райс.
Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что украинские власти намерены договариваться с МВФ, чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов. Но могут обойтись и без денег МВФ.
До этого глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что в МВФ пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы, за которым последует выделение транша.