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МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

Автор: Артур Родивилов

Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, 650 млрд долларов). 275 млрд долларов пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам.

"Это историческое решение - самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов", - говорится в заявлении.

МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем - на 4,9%. Общая оценка на этот год не изменилась, для развивающихся стран прогноз снижен на 0,4 процентного пункта до 6,3%. По России прогноз повышен на 0,6 п. п. на этот год - до 4,4%, но снижен на 0,7 п. п. на 2022-й - до 3,1%.

Напомним, в МВФ заявили, что провели продуктивный разговор с президентом Украины.

Также сообщалось, что МВФ поможет Украине в управлении государственными финансами.

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МВФ