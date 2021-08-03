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МВФ виділить рекордні 650 млрд доларів на відновлення економіки

Автор: Артур Родивилов

Міжнародний валютний фонд виділить з резервних активів рекордні 456 млрд SDR (розрахункова одиниця МВФ, 650 млрд доларів). 275 млрд доларів підуть на країни з ринком, що формується, і державам, що розвиваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВФ Кристаліни Георгієвої.

Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня. Кошти будуть переведені країнам-членам фонду пропорційно квотам.

"Це історичне рішення - найбільший розподіл SDR в історії МВФ і щеплення для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Розподіл SDR послужить на благо всіх країн-членів", - йдеться в заяві.

МВФ очікує, що глобальна економіка цього року зросте на 6%, наступного - на 4,9%. Загальна оцінка на цей рік не змінилася, для країн, що розвиваються прогноз знижений на 0,4 процентного пункту до 6,3%. По Росії прогноз підвищений на 0,6 п.п. на цей рік - до 4,4%, але знижений на 0,7 п. п. на 2022-й - до 3,1%.

Нагадавши, у МВФ заявили, що провели продуктивну розмову з президентом України.

Також повідомлялося, що МВФ допоможе Україні в управлінні державними фінансами.

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МВФ