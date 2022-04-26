UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МВФ и Всемирный банк согласились с потребностью Украины в 5 млрд долларов ежемесячно, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд создал специальный счет для помощи Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ и Всемирный банк согласились с тем, что стране нужно 5 млрд долларов ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля во время телемарафона.

Как отметил Шмыгаль, ключевой целью поездки украинской делегации в США была поддержка Украины, вооружением и технологиями. "Основные цели визита достигнуты. Нам удалось договориться об 4,8 млрд долларов поддержки: и грантовой и кредитной", - сказал он.

"Также МВФ создал специальный административный счет, через который все наши партнеры будут оказывать помощь. Мы говорим о 5 млрд долларов ежемесячно - необходимость такой суммы подтверждена и МВФ и Всемирным банком. Это средства, в которых нуждается бюджет Украины, чтобы выполнить все наши социальные и гуманитарные обязательства", - добавил он.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с партнерами большой пакет помощи Украине. По оценкам Киева, для работы экономики ежемесячно необходимо 5 млрд долларов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныМВФ