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МВФ обсуждает запрос Украины на финансовую помощь в 5 млрд долларов ежемесячно

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Вашингтон, Среда 20 апреля 2022 16:32
МВФ обсуждает запрос Украины на финансовую помощь в 5 млрд долларов ежемесячно Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с партнерами крупный пакет помощи Украине. По оценкам Киева, для работы экономики каждый месяц необходимо 5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой.

По ее словам, МВФ взаимодействует с Министерством финансов Украины по поводу оценок необходимого финансирования на ближайшие три месяца.

"Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц", - сказала она, отметив, что это вряд ли превышает потребности страны.

Глава МВФ сказал, что запрашиваемая сумма не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного войной, что также потребует огромных инвестиций.

Как сообщало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что страна запросила у стран Большой семерки G7 финансовую поддержку в размере 50 млрд долларов. Это должно помочь покрыть связанный с войной дефицит госбюджета в течение следующих шести месяцев.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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