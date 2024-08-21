МВФ висловив позицію щодо підвищення податків Україні
Підвищення податків, запропоноване урядом України, може вплинути на готовність західних країн надавати допомогу Києву. Реальність диктує необхідність таких заходів.
Про це заявив глава місії в Україні Гевін Грей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію Центру економічної стратегії (ЦЕС).
Як зазначив Грей, донори очікують, що Україна ставатиме дедалі самостійнішою. "Потреби у державних видатках залишаться значними у середньостроковій перспективі, і, отже, прогрес у прийнятті податкового пакету вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати Україну", - сказав Грей.
Глава місії МВФ заявив, що в Україні відбулися дуже жваві дебати щодо податкового пакету.
"Я вітаю той факт, що є інтерес і здорові дебати щодо заходів економічної політики, і ми побачили коментарі, підняті представниками бізнес-спільноти та громадянського суспільства, насамперед щодо дотримання податкового законодавства, ухилення від сплати податків і ухилення від сплати податків" , - додав він.
Грей наголосив на необхідності "якогось збільшення податкових надходжень". "На жаль, реальність ситуації така, тож є логіка в пропозиції, яку було висунуто урядом", - сказав глава місії МВФ.
Нагадаємо , Кабмін подав до Верховної Ради проект змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. На потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд гривень
Планується, що кошти будуть отримані за рахунок підвищення податків та збільшення запозичень у вигляді ОВДП.