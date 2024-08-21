МВФ висловив позицію щодо підвищення податків Україні

Про це заявив глава місії в Україні Гевін Грей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію Центру економічної стратегії ( ЦЕС ).

Як зазначив Грей, донори очікують, що Україна ставатиме дедалі самостійнішою. "Потреби у державних видатках залишаться значними у середньостроковій перспективі, і, отже, прогрес у прийнятті податкового пакету вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати Україну", - сказав Грей.

Глава місії МВФ заявив, що в Україні відбулися дуже жваві дебати щодо податкового пакету.

"Я вітаю той факт, що є інтерес і здорові дебати щодо заходів економічної політики, і ми побачили коментарі, підняті представниками бізнес-спільноти та громадянського суспільства, насамперед щодо дотримання податкового законодавства, ухилення від сплати податків і ухилення від сплати податків" , - додав він.

Грей наголосив на необхідності "якогось збільшення податкових надходжень". "На жаль, реальність ситуації така, тож є логіка в пропозиції, яку було висунуто урядом", - сказав глава місії МВФ.