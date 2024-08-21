МВФ выразил позицию по повышению налогов Украине

Об этом заявил глава миссии в Украине Гэвин Грэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию Центра экономической стратегии ( ЦЭС ).

Как отметил Грэй, доноры ожидают, что Украина будет становиться все более самостоятельной. "Потребности в государственных расходах останутся значительными в среднесрочной перспективе, и, следовательно, прогресс в принятии налогового пакета повлияет на готовность доноров продолжать поддерживать Украину", - сказал Грэй.

Глава мисси МВФ заявил, что в Украине прошли очень оживленные дебаты по налоговому пакету.

"Я приветствую тот факт, что есть интерес и здоровые дебаты по мерам экономической политики, и мы увидели комментарии, поднятые представителями бизнес-сообщества и гражданского общества, прежде всего, по вопросу соблюдения налогового законодательства, уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов", - добавил он.

Грей отметил необходимость "некоторого увеличения налоговых поступлений". "К сожалению, реальность ситуации такова, так что есть логика в предложении, которое было выдвинуто правительством", - сказал глава мисси МВФ.