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МВФ виділив Україні 1,3 млрд доларів фіндопомоги. Вони надійдуть уже сьогодні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Виконавча рада МВФ сьогодні підтримала виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 1,3 млрд доларів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Гроші виділені у рамках програми Rapid Financing Instrument. За словами глави держави, кошти вже сьогодні будуть надіслані в Україну.

Оновлено (20:09)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що загальне фінансування від Фонду України з початку війни становитиме 2,7 млрд доларів. Отриманий транш буде спрямовано на підтримку обороноздатності країни, виплати пенсій та соціальних програм, а також посилення стійкості економіки.

"Усього з початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні витрати цього року", - наголосив Шмигаль.

За його словами, наступного року Україна очікує на нову велику програму МВФ, а також на фінансування від США, ЄС та інших країн G7.

Нагадаємо, місія МВФ має розпочати роботу в Україні у жовтні.

Крім того, МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. З цією метою місія фонду проведе консультації з українською економічною групою.

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Володимир ЗеленськийМВФ