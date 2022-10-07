МВФ виділив Україні 1,3 млрд доларів фіндопомоги. Вони надійдуть уже сьогодні

Гроші виділені у рамках програми Rapid Financing Instrument. За словами глави держави, кошти вже сьогодні будуть надіслані в Україну.

Оновлено (20:09)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що загальне фінансування від Фонду України з початку війни становитиме 2,7 млрд доларів. Отриманий транш буде спрямовано на підтримку обороноздатності країни, виплати пенсій та соціальних програм, а також посилення стійкості економіки.

"Усього з початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні витрати цього року", - наголосив Шмигаль.

За його словами, наступного року Україна очікує на нову велику програму МВФ, а також на фінансування від США, ЄС та інших країн G7.