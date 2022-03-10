Деньги для Украины. В США и МВФ определились с финпомощью: названы суммы

МВФ

Как отмечается в сообщении Фонта, предоставление средств утверждено в рамках Инструмента для ускоренного финансирования "с целью содействия удовлетворению неотложных потребностей в финансировании и смягчению экономических последствий войны".

В МВФ добавили, что финпомощь должна способствовать крупномасштабной мобилизации дополнительного льготного финансирования, которое потребуется для содействия восполнению дефицита финансирования и смягчения воздействия войны на экономику.

"Когда война закончится и можно будет провести надлежащую оценку ущерба, вероятно, потребуется дополнительная крупная поддержка для содействия проведению восстановления", - отметили в МВФ.

США

Палата представителей США поддержала законопроект о государственном финансировании, который включает 13,6 млрд долларов в виде крайне необходимой помощи Украине.

Как отмечается, решение принималось в экстренном порядке, поскольку "многие законодатели стремятся продемонстрировать поддержку Украины на фоне ничем не спровоцированного нападения России на страну".